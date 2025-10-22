ジェラピケ福袋「HAPPY BOX 2026」発売決定！ 3種類のラインナップを展開
ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、10月31日（金）の12時00分〜11月4日（火）の11時59分の期間、福袋「HAPPY BOX 2026」の抽選販売を実施。マッシュ公式アプリ「MASH STORE（マッシュストア）」とECデパートメントストアの「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）」で受け付ける。
【写真】「ジェラピケ」福袋のラインナップ＆価格一覧
■店頭販売はなし
今回登場するのは、人気アイテムが5点入った3種類の福袋。1万3200円の「【LADY’S SIZE】GELATO PIQUE HAPPY BOX 2026＜A＞」は、定番素材のもこもこニットのセットアップや、なめらかな肌触りのカットソーなど「ジェラート ピケ」の人気アイテム5点が入ったスペシャルセット。気温に合わせてコーディネートが楽しめる内容だ。
同商品は、一部の商業施設のオンラインストアにおいても販売予定で、11月中旬頃に「ジェラート ピケ」オフィシャルオンラインサイトのNEWSページで詳細が発表される。
また、1万5400円の「【LADY’S SIZE】オンラインストア限定 GELATO PIQUE HAPPY BOX 2026＜B＞」も登場。大人デザインの福袋であるのが特徴で、定番素材のもこもこニットや、しなやかな肌触りのカットソーセットアップなど「ジェラート ピケ」人気アイテム5点が入ったスペシャルセットとなっている。幅広い年齢の人が楽しめるルームウェアが入っているという。「＜A＞」および「＜B＞」は、どちらもレディースのフリーサイズだ。
それから、1万5400円のメンズサイズの福袋「【MEN’S SIZE】オンラインストア限定 GELATO PIQUE HOMME HAPPY BOX 2026」もラインナップ。定番素材のもこもこニットのセットアップや、なめらかな肌触りのカットソーなど人気アイテム5点が入ったスペシャルセットで、落ち着いたカラーで、幅広い年齢の人が楽しめるルームウェアが手に入る。フリーサイズだが、通常のメンズMサイズ相当のサイズだという（いずれも価格は税込み）。
今年も昨年に引き続き、より多くの人に購入機会を提供するため、マッシュ公式アプリ「MASH STORE」とUSAGI ONLINEでの抽選販売を実施。「ジェラート ピケ」オフィシャルオンラインストア、店頭での販売は行わない。
抽選に関する注意事項は以下の通り。
■マッシュ公式アプリ「MASH STORE（マッシュストア）」の抽選販売について
・福袋の為、中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。
・応募にはMA CARD会員の登録およびログインが必要です。（ゲスト購入不可）
・お一人様各福袋につき1回までの応募とさせていただきます。
・他の商品、別種類の福袋との同時決済はできません。
・同一商品の応募が複数回確認された場合、2回目以降の応募については無効となります。
・同一者による複数のアカウントでの応募と判断した場合はすべて無効とさせていただきます。転売目的でのご応募はご遠慮ください。※判断基準に関しましてはお答えできかねます。
・システム利用等による買占めなど、当社が不正購入と判断した場合、強制的にキャンセルとさせていただく場合がございます。
・先着順ではございませんので、サイトに繋がりにくい場合は抽選応募期間内で時間をずらして再度お試しください。
・抽選時にご登録いただきましたご住所に発送いたしますので、確実にお受け取りが可能なご住所を記入のうえご応募をお願いいたします。
・応募完了後はお客様都合によるキャンセル・内容変更・配送先の変更等は対応いたしかねます。
・応募完了後に配信される「注文完了お知らせメール」をもって抽選応募完了となります。当選確定のメールではございませんのでご注意ください。マイページ内の『注購入履歴一覧』からもご確認いただけます。
・クーポンはご利用いただけません。
・ドメイン指定受信を設定されているお客様は〈＠mashstore.jp〉からのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。
・送料は全国一律290円（税込）となります。
※会員ランクがプラチナ・ダイヤモンドの場合、送料無料となります。
※ご注文番号が異なる商品の配送は送料がそれぞれかかりますので、予めご了承下さい。
【お支払い方法について】
・決済可能なお支払い方法は『クレジットカード』のみとなります。
※その他のお支払い方法では承りかねます。
※応募完了時に商品代金分のご利用枠を確保させて頂いております。
※クレジットカードのご利用枠が足りない場合は、ご応募出来かねますのでご注意下さい。
・デビットカードをご利用の場合は、当選・落選に関わらずお客様のカードの有効性を確認した時点（与信時）に即時口座より引き落としされます。
与信時に引き落とされた金額は返金させていただきますが、その返金までに45日〜60日程度の時間がかかる場合がございますのでご利用の際はご注意下さい。
・決済に関しまして、当選時は出荷時点でご請求の確定、落選時はご利用枠の確保をキャンセル致します。
【キャンセル・返品・交換について】
・お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けいたしかねます。
・輸送時の箱汚れ・損傷があっても商品自体に不備がない限り、交換・返品の対応はいたしかねます。
【抽選結果について】
・抽選結果は、当選、落選ともに応募時のメールアドレス宛に2025年11月11日(火) 18時以降にお知らせいたします。
・当選の方にはアプリのプッシュ通知でもお知らせいたします。
※アプリからのプッシュ通知を受け取るためには、端末の設定から通知をオンにする必要があります。
・アプリ内マイページでの当落確認は11月下旬頃に反映されます
ご注文状況が当選受注は＜注文済み＞、落選受注に関しては＜キャンセル＞になります。反映をお待ち頂きますようお願い申し上げます。
※抽選結果のお問い合わせなどにはお答えいたしかねます。
【お届けについて】
・2026年1月1日(木)以降順次お届け予定
※出荷完了メール配信後、伝票番号の反映・お届けまでに数日お時間がかかる場合がございます。
※配送はヤマト運輸にて行います。クロネコメンバーズからの"お届けのお知らせメール"の配信はございません。
※お受け取り期間を過ぎた場合の再発送は承っておりません。
※ヤマト運輸の支店・営業所留め、転送サービスは行っておりません。
※配送完了後の商品が不良品またはご注文と異なった商品が届いた場合は、MASH STOREアプリ > メニュー > サポート・ヘルプ 「チャットサポート」よりお問い合わせください。
※上記以外の返品・交換等はお受けできません。
【ラッピングサービスについて】
・福袋は、ラッピングサービス、セルフラッピング、eギフトサービスは対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
