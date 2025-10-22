北陸新幹線の敦賀以西への延伸に向けて、自民党の石川県関係の国会議員でつくる自主研究会は、米原ルートに関する新たな調査結果を公表しました。

平田 真彦 記者：

「会場に国会議員らが集まりました。米原ルートに関する新たな調査結果が示される見通しです」



敦賀以西ルートを再検証している自主研究会。

工期や費用に続いて、今回、新たな試算が示されました。





自民党・岡田 直樹 参院議員：「複数の選択肢を比較検討し、早期に確実に大阪につなげるルートを議論しなければならない」

国交省では、現行の小浜ルートについて工期が25年、事業費は5兆円を超えると試算しています。



一方、自主研究会は独自の調査で、米原ルートであれば工期が15年、事業費は9000億円とし、優位性を示しています。

この日示された新たな試算は、開業効果を費用で割った数値「費用対効果」についてです。



費用対効果は“1”を上回れば投資に見合うとされますが、試算では、小浜ルートは0.551、米原ルートは1.777となり、米原ルートは費用対効果でも優位性があるとしました。

また、湖西ルートについても、小浜ルートより優位性があり、今後、検討の遡上にのせる意義があるとしました。



岡田 直樹 参院議員：

「小浜京都ルートは総費用や工期、沿線自治体の同意等に加えて、費用対効果の面からも課題が否めないことが示された。小浜京都ルート以外のさまざまな選択肢を改めて再検証する必要性が示された」

研究会では今後、こうした試算結果を踏まえ、新たな連立与党の中での議論に臨みたいとしています。