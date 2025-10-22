銀二郎の人力車に乗り…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は23日、第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」の第19回が放送される。

東京で再会したトキ(郄石あかり)と銀二郎(寛一郎)。松江で一緒に暮らしたいトキと、東京で夫婦をやり直したい銀二郎。答えがでないまま迎えた翌朝、仕事にでかける銀二郎を、トキは夫婦に戻ったかのように見送るのだった。車夫である銀二郎の人力車にトキが乗るシーンもあり爐劼箸箸瓩魍擇靴2人だが…。

一方、松江では勘右衛門(小日向文世)が親戚のタエ(北川景子)の元を訪ね、トキが松江に帰らない可能性を伝えていた。

銀二郎(寛一郎)の人力車に乗るトキ(郄石あかり)

「ばけばけ」より(C)NHK

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキ(郄石)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。