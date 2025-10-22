「東京で2人で暮らしませんか」

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、再会したヒロインと夫の先行きが「切なすぎる」と涙を誘っている。

22日の放送で、ヒロイン・松野トキ(郄石あかり)は、出奔した夫・銀二郎(寛一郎)と東京でようやく再会。置き手紙だけを残して松江を去った銀二郎は、土下座してトキに謝る。

「ただ、もうあの家には帰れんけん。おトキちゃんのことは好いています…」

それを聞いたトキも土下座して、銀二郎の苦労に甘えていたことをわびる。

「私は銀二郎さんとまた一緒に暮らしたい」

銀二郎はトキの手を握って言う。

「2人じゃだめだろうか。東京で2人で、夫婦2人で暮らしませんか」

翌朝、トキの作った朝食を下宿で食べていて、同居人から「こげな朝げを作ってくれるお嫁さんから逃げちゃいけんですよ」と言われた銀二郎はつぶやく。

「でももう、ずっと一緒だと思います」

トキは何かうろたえたようなそぶりで…。

番組公式インスタグラムは、2人の土下座シーンを公開。「言えないままだった言葉を銀二郎さんに伝えるトキ。そして、銀二郎さんの気持ちを聞きました」とつづった。

視聴者からはこの展開に多くの感想が寄せられている。

「おトキちゃんは銀二郎さんと2人で暮らしたいけど、松野家を見捨てられない。銀二郎さんは本当にいい人なのに…」

「二人のなかにある夫婦の絆が強いだけに余計切なくなりますね」

「このまま 二人が仲睦まじく一緒にいてほしい」

「2人だけの時間、ラブラブで可愛かったです。こんなに仲が良いのに、家や家族が足を引っ張っているようで、辛いです」

「銀二郎さんの ずっと一緒だと思う 」という言葉にキュンとしつつ 苦しい」

トキ(郄石あかり)の手を握る銀二郎(寛一郎)

(「ばけばけ」公式インスタグラムasadora_bk_nhkより)

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。