¡Ú¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ2025¡ÛMBS¶â»³¥¢¥Ê¤¬Ä¾ÀÜ¼èºà¡¡´ØÀ¾¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ï¥º¥Ð¥êÈà¤é¤À¡ªÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÅê¼ê¡¦Ìî¼ê¤ò°ìµó¾Ò²ð
10·î23Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025Ç¯¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£º£Ç¯¤â´ØÀ¾¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤¬Ä¾ÀÜ¼èºà¤·¤¿Áª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»ØÌ¾¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¸õÊä¤òÅê¼ê¤ÈÌî¼ê¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£(¼èºà¡¦Ê¸¡¡£Í£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¶â»³Àô)
¢¡Åê¼êÊÔ
¢§Æ£¸¶ÁïÂçÅê¼ê(²Ö±àÂç¡¦±¦Åê±¦ÂÇ)
¡¡º£Ç¯´ØÀ¾¤ÇÂçÃíÌÜ¤Î±¦ÏÓ¡£177Ñ75Ô¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¥Ð¥Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë»È¤¤¡¢ºÇÂ®156¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¿å¸ý¹â(¼¢²ì)2Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÍ··â¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤âÈ´·²¡£¤â¤·¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤ì¤Ð²Ö±àÂç½é¤ÎNPBÁª¼êÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¾å°Ì»ØÌ¾¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¢§ÀÖÌÚÀ²ºÈÅê¼ê(ÐÇ¶µÂç¡¦±¦Åê±¦ÂÇ)
¡¡190Ñ¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ¡£Å·Íý¹â(ÆàÎÉ)¤Ç¤Ïº£Ç¯¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ã£¹§ÂÀ(ÆüËÜ¥Ï¥à)¤ÈÆ±´ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹øÄË¤Î±Æ¶Á¤Ç¸ø¼°Àï¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Ç¹øÄË¤¬¼£¤ë¤È¤½¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏºÇÂ®153¥¥í¤ò·×Â¬¡£º£Ç¯¤Ï½Õ¡¦½©Ï¢Â³¤Çµþ¼¢Âç³Ø¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¡¢5µ¨Ï¢Â³¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢§ÅÄÂ¼¹äÊ¿Åê¼ê(µþ»ºÂç¡¦±¦Åê±¦ÂÇ)
¡¡¥¹¥¿¥ß¥ÊÈ´·²¤ÎºÇÂ®153¥¥í±¦ÏÓ¡£ÊóÆÁ³Ø±à(Ê¼¸Ë)3Ç¯²Æ¤ÏÇØÈÖ¹æ11¡£¥¹¥ê¡¼¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤«¤éÂÇ¼Ô¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Åê¤²Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¯Åêµå¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢º£½©¤Î´ØÀ¾Ï»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï5¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢MVP¤È¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£ÅÄÂ¼¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢µþ»ºÂç¤Ï13µ¨¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¢§Ã«ÏÆ¹°µ¯Åê¼ê(ÆüËÜÀ¸Ì¿¡¦±¦Åêº¸ÂÇ)
¡¡ÎÏ´¶¤Î¤Ê¤¤Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¾ï»þ140¥¥íÂæ¸åÈ¾¡¢ºÇÂ®151¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Æá²ì¹â(ÏÂ²Î»³)3Ç¯²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¡£Î©Ì¿´ÛÂç»þÂå¤Ï¡¢4Ç¯½©¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤â»ØÌ¾Ï³¤ì¡£²¿ÅÙ¤â²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Î´ò¤·ÎÞ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢§ÂçµÜÎ´´²Åê¼ê(Âçºå¥¬¥¹¡¦±¦Åê±¦ÂÇ)
¡¡°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÂçºå¥¬¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¡£9·î¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå1²óÀï¤Ç¤Ï¡¢¿®±Û¥¯¥é¥Ö(Ä¹Ìî»Ô)Àï¤Ç9²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¤«¤éÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ëºÇÂ®149¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤¬Éð´ï¡£ÅìÍÎÂç¤Ç¤ÏÂ¼¾åðó¼ù(ºå¿À)¤Î1Ç¯¸åÇÚ¡£Æþ¼Ò4Ç¯ÌÜ¤ÇÈá´ê¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤òÂÔ¤Ä¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¹â¹»À¸¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂ®153¥¥í±¦ÏÓ¤Î¿¹ÍÛ¼ùÅê¼ê(Âçºå¶Í°þ¡¦±¦Åêº¸ÂÇ)¡¢µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÅêµå¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÃæÌîÂç¸×Åê¼ê(Âçºå¶Í°þ¡¦±¦Åê±¦ÂÇ)¡¢Âç³ØÀ¸¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÌî¸ýÎýÅê¼ê(¶áµ¦Âç¡¦º¸Åêº¸ÂÇ)¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂ®149¥¥íº¸ÏÓ¡¦ËÜ´ÖÍªµ®Åê¼ê(Âçºå¥¬¥¹¡¦º¸Åêº¸ÂÇ)¡¢ºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¡¦±óÆ£¿µÌéÅê¼ê(ÆüËÜ¿·Ìô¡¦±¦Åê±¦ÂÇ)¤Ê¤É¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡Ìî¼êÊÔ
¢§¾¡ÅÄÀ®ÆâÌî¼ê(¶áµ¦Âç¡¦±¦Åêº¸ÂÇ)
¡¡Âç³Ø3Ç¯»þ¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç³ØÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿½ÓÂ¹ªÂÇ¤ÎÆóÎÝ¼ê¡£º£½©¤Î´ØÀ¾³ØÀ¸Ìîµå¥ê¡¼¥°»Ë¾å32¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»100°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£´ØÂçËÌÍÛ¹â¹»½Ð¿È¤Ç¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ¸ÜÌä¤Ï¹â¹»¤ÎÂçÀèÇÚ¤À¡£
¢§Ìî´ÖæÆ°ìÏº³°Ìî¼ê(¶áµ¦Âç¡¦º¸Åêº¸ÂÇ)
¡¡½ÓÂ¶¯ÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¡£Âçºå¶Í°þ»þÂå¤ÏÄÌ»»30ËÜÎÝÂÇ¡£º£½©¤Î´ØÀ¾³ØÀ¸Ìîµå¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂÇÎ¨4³ä¤òÄ¶¤¨¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬µÕÊý¸þ(¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ)¤Ø¤ÎÈôµ÷Î¥¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò´Þ¤áÂç³ØÀ¸³è¤ÇÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌó20ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬µÕÊý¸þ¤Ø¤ÎËÜÎÝÂÇ¤À¡£
¢§À®À¥æû¿ÍÆâÌî¼ê(NTTÀ¾ÆüËÜ¡¦±¦Åê±¦ÂÇ)
¡¡¶¯¸ª¹ªÂÇ¤ÎÍ··â¼ê¡£Åì³¤Âç»þÂå¤«¤é¼éÈ÷ÎÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥§¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤êÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Î½ÐÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£10·î¾å½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï1»î¹ç2ËÜÎÝÂÇ¡£À®À¥¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÌîÂ¼Í¦(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)¡¢Ê¿ÎÉÎµºÈ(³ÚÅ·)¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁ(µð¿Í)¡¢°Ë¸¶ÎÍ¿Í(ºå¿À)¤ËÂ³¤¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¤«¤é£µÇ¯Ï¢Â³¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤Îºå¾åæÆÌé³°Ìî¼ê(¶áÂç¡¦±¦Åêº¸ÂÇ)¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏÈ´·²¤Î¥¨¥É¥Ý¥í¡¦¥±¥¤¥ó³°Ìî¼ê(Âçºå³Ø±¡Âç¡¦±¦Åê±¦ÂÇ)¡¢¹ª¤ß¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¹âÅÄ¹¬ÂÁÆâÌî¼ê(ÆüËÜÀ¸Ì¿¡¦±¦Åêº¸ÂÇ)¤Ê¤É¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡ÈÖ³°ÊÔ¡§´ØÀ¾¡È°Ê³°¡É¤Ç³èÌö¤¹¤ë´ØÀ¾½Ð¿È¤ÎÃíÌÜ¸õÊä
¢§óîÆ£ÂÁÄ¾Åê¼ê(°¡ºÙ°¡Âç¡¦±¦Åê±¦ÂÇ)
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô½Ð¿È¡£¸øÎ©¹»¡¦Éð¸ËÁñÁí¹ç(Ê¼¸Ë)¤«¤é°¡Âç¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¡¢¹Ã»Ò±à·Ð¸³¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÌ¾Ìç¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£ºÇÂ®152¥¥í¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤¬Éð´ï¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÇÂçÊø¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Áí¹çÎÏ¤Î¹â¤¤Åê¼ê¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¢§ÃæÀ¾À»µ±Åê¼ê(ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¦±¦Åê±¦ÂÇ)
¡¡ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô½Ð¿È¤ÎºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¡£ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¹â3Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡£Âç³Ø3Ç¯»þ¡¢Âç³ØÁª¼ê¸¢¤ÈÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³ÃÍ¤â¤¢¤ë¡£1°Ì¶¥¹ç¤Î²ÄÇ½À¤â¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Ç¤Ï¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¼¢²ì¸©É§º¬»Ô½Ð¿È¤Î¹âÅÄ°ÃÅßÆâÌî¼ê(ÀçÂæ°é±Ñ¡¦±¦Åê±¦ÂÇ)¡¢º£Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡Åê¼ê¤ÇÂÇ·â¤â¤¤¤¤¼¢²ì¸©É§º¬»Ô½Ð¿È¤Î±üÂ¼Íê¿ÍÅê¼ê(²£ÉÍ¹â¡¦º¸Åêº¸ÂÇ)¡£¹âÅÄ¤È±üÂ¼¤Ï¼¢²ì¡¦Ìî½§¥Ü¡¼¥¤¥º»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡£µîÇ¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¥Ù¥¹¥È£´¤ò·Ð¸³¤·¤¿Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô½Ð¿È¤ÎÁáÀ¥ºóÅê¼ê(¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦±¦Åêº¸ÂÇ)¡¢180Ñ¤ÎÂç·¿Í··â¼ê¤ÇÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Îº£²¬ÂóÌ´ÆâÌî¼ê(¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦±¦Åê±¦ÂÇ¡Ë¡¢Âç³ØÀ¸¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô½Ð¿È¤ÎÝ¯°æÍêÇ·²ðÅê¼ê(ÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¦±¦Åê±¦ÂÇ)¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Ï¶á¹¾¹â»þÂå¤ËÎÓÍ¥¼ù(³ÚÅ·)¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÆàÎÉ»Ô½Ð¿È¤ÎÍÇÏÎÊÊá¼ê(ENEOS¡¦±¦Åê±¦ÂÇ)¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤«¤é¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡££²£³Æü¡¢±¿Ì¿¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£