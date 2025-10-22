¡Ú23Æü16:30¡Á¡Û¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ2025¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÂ®Êó¡¡±¿Ì¿¤Î1Æü¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë!?
¡¡¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¤Î»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¡¢°éÀ®Áª¼ê¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂ®Êó¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê23Æü16:30¡Á¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Î1½äÌÜ¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°6°Ì¤ÎµåÃÄ¤«¤é½ç¤ËÆþ»¥¤ò¹Ô¤¤¡¢½ÅÊ£¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2½äÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼Êý¼°¤ÈµÕ¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼Êý¼°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÍ¥Àè¸¢¤¬¤¢¤ê¡¢¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼Êý¼°¤Ç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¢ª¥í¥Ã¥Æ¢ª¹Åç¢ªÀ¾Éð¢ªÃæÆü¢ª³ÚÅ·¢ªµð¿Í¢ª¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¢ªDeNA¢ªÆüËÜ¥Ï¥à¢ªºå¿À¢ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½ç°Ì¤Î¡Ö1¡×¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡û¤Ï¶¥¹ç¤·¤ÆÃêÁª¤Ç¸ò¾Ä¸¢¤òÆÀ¤¿¥±¡¼¥¹¡¢¡ß¤Ï¸ò¾Ä¸¢¤òÆ¨¤·¤¿¥±¡¼¥¹¡£
¶å½£¡¦²Æì¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸õÊä
¢£¹â¹»À¸ ¢£Âç³ØÀ¸ ¢£¼Ò²ñ¿Í¡¦ÆÈÎ©L¤Ê¤É
ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê¥Ñ2°Ì¡Ë½ç°Ì Áª¼êÌ¾ ½êÂ° ¼éÈ÷ 1 -- -- ---
DeNA¡Ê¥»2°Ì¡Ë½ç°Ì Áª¼êÌ¾ ½êÂ° ¼éÈ÷ 1 -- -- ---
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ñ3°Ì¡Ë½ç°Ì Áª¼êÌ¾ ½êÂ° ¼éÈ÷ 1 -- -- ---
µð¿Í¡Ê¥»3°Ì¡Ë½ç°Ì Áª¼êÌ¾ ½êÂ° ¼éÈ÷ 1 -- -- ---
³ÚÅ·¡Ê¥Ñ4°Ì¡Ë½ç°Ì Áª¼êÌ¾ ½êÂ° ¼éÈ÷ 1 -- -- ---
ÃæÆü¡Ê¥»4°Ì¡Ë½ç°Ì Áª¼êÌ¾ ½êÂ° ¼éÈ÷ 1 -- -- ---
¹Åç¡Ê¥»5°Ì¡Ë½ç°Ì Áª¼êÌ¾ ½êÂ° ¼éÈ÷ 1 -- -- ---
¥í¥Ã¥Æ¡Ê¥Ñ6°Ì¡Ë½ç°Ì Áª¼êÌ¾ ½êÂ° ¼éÈ÷ 1 -- -- ---
¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê¥»6°Ì¡Ë½ç°Ì Áª¼êÌ¾ ½êÂ° ¼éÈ÷ 1 -- -- ---