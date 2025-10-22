板倉滉がCLチェルシー戦で実戦復帰か！指揮官が「先発の可能性はある」とスタメン起用を示唆
現地10月22日、チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、板倉滉が所属するアヤックスはイングランドのチェルシーと敵地で対決する。
今季、ドイツのボルシアMGからオランダの名門アヤックスに加入した板倉は公式戦７試合に出場するなど、序盤から主力として活躍していた。だが、今月初めに練習で負傷。10月の代表シリーズが不参加となっており、直近のAZとのリーグ戦でベンチに復帰したものの、出番はなかった。
22日に控えるチェルシー戦への出場も不透明になっていたなか、ロンドンに向かう遠征メンバー23名の登録リストに名を連ねた。
試合の前日会見に出席したヨン・ハイティンハ監督は、28歳の日本人DFについて「先発出場する可能性はある。試合の強度を考慮しながら検討するつもりだ」と起用を示唆した。
コンディション状態が心配されるなか、CLのリーグフェーズ第２節マルセイユ戦以来の公式戦出場となるのか。注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
