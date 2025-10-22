チェルシー戦の遠征メンバーに名を連ねた板倉滉。（C）Getty Images

　現地10月22日、チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、板倉滉が所属するアヤックスはイングランドのチェルシーと敵地で対決する。

　今季、ドイツのボルシアMGからオランダの名門アヤックスに加入した板倉は公式戦７試合に出場するなど、序盤から主力として活躍していた。だが、今月初めに練習で負傷。10月の代表シリーズが不参加となっており、直近のAZとのリーグ戦でベンチに復帰したものの、出番はなかった。

　22日に控えるチェルシー戦への出場も不透明になっていたなか、ロンドンに向かう遠征メンバー23名の登録リストに名を連ねた。
 
　試合の前日会見に出席したヨン・ハイティンハ監督は、28歳の日本人DFについて「先発出場する可能性はある。試合の強度を考慮しながら検討するつもりだ」と起用を示唆した。

　コンディション状態が心配されるなか、CLのリーグフェーズ第２節マルセイユ戦以来の公式戦出場となるのか。注目が集まる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

