高市総理の物価高対策ですが、街の人たちの関心は？

（街の人）

「最近ガソリンが高くて、車に乗らないようにしている。安くなれば他にもお金回せるので、それだけは先にやってほしい」

「アルバイトしているが、もう少し賃金上げてもらえたら助かる。買いたいもの買えなかったり、遊びを制限したりしている」

それぞれ切実な思いの中、皆さんが期待を寄せるのが…



（街の人）

「食料品の消費税0%です」

「お米をまず食べたい。高いので…ごはんいっぱい食べたいです」

「やっぱり食品ですかね。まず食べることが一番。生活にかかわることでしょ。それが安定したら他にも、あれやりたいこれやりたいがある」

「若い人は食べるのを少し我慢して遊ぶ方向にいけるけど、私たちの年代は食べないと体力が…。これまで十分我慢しました！耐え抜いたので、お願いします！高市さん！」