きのう就任した、高市新総理による内閣が本格始動しました。初めての女性総理誕生に、街の人は…

【写真を見る】初の“女性総理”誕生に街の声は…｢高市総理がきっかけで政治に関心が高まった｣｢女性目線でいい感じになるのでは｣

（街の人）

「期待します。女性目線でいい感じになるじゃないかな」

「どちらかというと政治は男性社会だと思う。そこで女性が握りにいってるのが、かっこいい」

「他からの圧力もあると思うので一筋縄でいかないと思うが、これを機に『女性の意見を反映しなきゃ』という方向に変わっていくんじゃないか。そうなっていってほしい」

そんな中、こんな若者も…



（街の人）

「政治は詳しくないけど、女性で初めてと話題になりSNSに出てくるようになって、自分から見るようになった」



高市総理がきっかけで政治に関心が高まったという21歳の女性。そんな彼女の注目は、今回初入閣の小野田紀美経済安全保障担当大臣。



（21歳女性）

「日本を良くしようという気持ちが伝わってくる。前とは違うのかなと思う。これからが楽しみだと思いました」