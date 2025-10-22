フィギュアスケート男子で世界選手権２連覇中のイリア・マリニン（米国）に対し、重鎮からも称賛の声が上がっている。

グランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦フランス大会の男子では、マリニンが合計３２１・００点で優勝。ショートプログラム、フリーともにトップの得点をマークし、２位のアダム・シアオイムファ（フランス）と４０・０５点の大差つけた。

この圧巻の演技にはロシアの名指導者として知られるタチアナ・タラソワ氏も反応。ロシアメディア「ｓｐｏｒｔｓ．ｒｕ」によると「マリニンには今のところライバルがいない。五輪を視野に入れてもね。彼が私たちの時代に生まれて本当に良かった。フィギュアスケートの未来が見える」との見解を語った。

マリニンはフリーで４種類の４回転ジャンプを５本跳んだ。タラソワ氏は「彼のすることはすべて驚異的だ。自分の分野ですべてを、いやそれ以上のことをできる人を見ることは、いつも喜びであり、楽しみです。彼には本当に満足している」と太鼓判。開幕まで約４か月となったミラノ・コルティナ五輪を前に、別格の存在感を放っているようだ。