21日に正式に発足した自民と維新の連立政権。来年の石川県知事選に向けた維新との連携について、自民党内からは前向きな声が上がっています。

石川県知事選を巡っては、現職の馳浩氏と新人の山野之義氏から推薦願を受け取っている自民党県連。



22日の役員会では、地域支部からの意見として、奥能登では馳氏の推薦に異論は出ず、金沢支部では馳氏を推す声が多く挙げられたことが報告されました。





そして、知事選へ向けて注目される自民と維新の連携について、石川県連の幹部は…

自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：

「維新の皆さんは馳、当時の知事候補を推薦いただきましたので、そこは機会を見ながらやっていければと思っています」

自民党石川県連・福村 章 最高顧問：

「知事も元々、維新の顧問をしておりますから、当然、連携は含めていかなければいけないと思っています」

一方で、石川県内では、石川維新の会の地方議員が1人しかいないことから、連携の効果を疑問視する声もあります。



自民党石川県連・作野 広昭 政調会長

「表立って維新さんと、どうのこうのということは、無いのではないかと思います」

石川県連では、11月8日の総務会などで、知事選の推薦について決定するとしています。