Æâ±ï¤ÎÉ×ÉØ¤¬»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì»Ô¤Î¼«±Ä¶È¡¦Î©²Ö¹ÀÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê55¡Ë¤È¡¢Æâ±ï¤ÎºÊ¡¦¿À¸¶Èþ´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢2024Ç¯12·î14Æü¤ÎÌë¤«¤é¡¢15Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢²Ä»ù»Ô¤Î°û¿©Å¹½¾¶È°÷¡¦ÌîÂ¼²Ö¿¥¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°äÂÎ¤Ï¤³¤È¤·1·î¡¢ÎÄÍ§²ñ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢Í¬ÈåÀîÄ®¤Î»³¤ÎÃæ¤Ç¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢´ôÉì¸©·Ù¤¬2¿Í¤Î¼«Âð¼þÊÕ¤Ë´Æ»ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤·8·î¡¢°¦ÃÎ¡¦¾ï³ê»Ô¤Î53ºÐ¤Î½÷À¤¬°ä´þ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè2¤Î»ö·ï¡×¤¬µ¯¤¡¢2¿Í¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£