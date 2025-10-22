ÌîÅÄÂåÉ½¤Î¡ÖÈá´ê¡×µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡¢¿ÈÆâ¤«¤éÂçÈ¿ÂÐ¡¡¡Ö¿ïÊ¬¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê...¡×¡ÖÌîÅÄ»á¤Î¡Ø»×¤¤¡Ù¤Ê¤É»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÆ£¸¶µ¬¿¿¡Ê¤Î¤ê¤Þ¤µ¡Ë½°±¡µÄ°÷¤¬2025Ç¯10·î21Æü¤ËX¤Ç¡¢Î©·û¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬¡ÖÈá´ê¡×¤È¤¹¤ëµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿ïÊ¬¤Á¤Ã¤Ý¤±¤ÊÈá´ê¡×¡ÖÌîÅÄ»á¤Î¡Ø»×¤¤¡Ù¤Ê¤É»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅÞ¼ó¤ò¥Ç¥£¥¹¤ë¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ïÊ¬¤Á¤Ã¤Ý¤±¤ÊÈá´ê¤À¤Ê¡×
µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ëµá¤á¡¢Î¾ÅÞ¤Ï½°±¡¤Î1³äºï¸º¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¹ç°Õ¡£20Æü¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
Æ£¸¶»á¤Ï21Æü¤ËX¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤¬¡ØÈá´ê¡Ù¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿À¯¼£²È¤¬¤¤¤¿¤¬¿ïÊ¬¤Á¤Ã¤Ý¤±¤ÊÈá´ê¤À¤Ê¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
20ÆüÊüÁ÷¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡×¡ÊNHK¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌîÅÄ»á¤Ï¡¢º£²óÏ¢Î©¹ç°Õ¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç»¿À®¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÈá´ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ¯ÅÞ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤¤Ê¤¬¤é·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌîÅÄ»á¤Ë¤Ï¡¢12Ç¯¤ÎÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î°ÂÇÜ¿¸»°ÁíºÛ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Î³ÎÌó¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡Ö¡Ê½°±¡¤ò¡Ë²ò»¶¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤Î¸å¼ÂºÝ¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤·¤Æ²¼Ìî¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
Æ£¸¶»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈá´ê¡×¤ÏÌîÅÄ»á¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ö¤¹¤²¤¨... ÅÞ¼ó¤òÀ¹Âç¤ËÈãÈ½¤·¤Æ¤ë...¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅÞ¼ó¤ò¥Ç¥£¥¹¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÀµÄ¾¤Ç¡¢¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¡Ö¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤ê¤Ë¤â½êÂ°À¯ÅÞ¤ÎÃç´Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡Ø¤Á¤Ã¤Ý¤±¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤ÎÌ±¼çÅÞ¤ËºßÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¤µ¤é¤ËÆ£¸¶»á¤ÏÂ³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡¢ÌîÅÄ»á¤¬¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Îºï¸º¤ÏÈá´ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤¹Æ°²è¤ò·ÇºÜ¤·¤¿Î©·û¤Î¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£¡Ö»ä¤ÏÀÎ¤ÎÌ±¼çÅÞ¤ËºßÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤ÏÌ±¼çÅÞ»þÂå¤«¤éµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤òÈá´ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬»ä¤¬»¿Æ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤°â¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌîÅÄ»á¤Î¡Ø»×¤¤¡Ù¤Ê¤É»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¾¯¿ô°Õ¸«¤âÂº½Å¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤¬»ä¤ÎÈá´ê¤À¡£µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤È»ä¤ÏÀï¤¦¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
Æ£¸¶»á¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢19Ç¯¤«¤éÅÞ°¦ÃÎ10¶èÁí»ÙÉôÄ¹¤òÃ´Åö¡£24Ç¯10·î¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
