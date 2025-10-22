広瀬すず「しんどかった…」バレンタインの“ビター”なトラウマ明かす

女優の広瀬すず（27歳）が、10月22日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。バレンタインの“しんどかった”エピソードを明かした。



21日に都内で行われた富士フイルム「instax“チェキ”新製品発表会」に登壇した広瀬と3時のヒロイン・福田麻貴が、番組のインタビューに対応。“芸能界を生き抜く上で必要なモノ”として、福田が広瀬に、バレンタインとクリスマスのエピソードは作っておいたほうが良いと助言する。



その流れで、広瀬のバレンタインエピソードの話題になり、「10代の頃は、手作りでブラウニーを6ホールくらい作って。寝られなかったので、それがトラウマで。徹夜でブラウニー焼いたといが、しんどかった…」と、ビターなエピソードを明かした。