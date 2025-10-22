

Number_i（C）NHK

『Venue101 Presents Number_i THE LiVE』が11月1日（NHK総合23時〜）放送される。最新曲から代表曲まで網羅した、特別なセットリストで届ける。

Venue101は「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stからお届けする音楽番組。 今回は、その特番にNumber_iが登場。2024年1月1日、1stデジタルシングル『GOAT』でデビュー。その後もBON、INZM、GOD_iをはじめとする数々のヒット曲を生み出し、世に衝撃を与え続けてきた。同年12月31日には紅白歌合戦にも初出場を果たした。 2025年5月にはアジア最大級のミュージックアワード、MUSIC AWARDS JAPAN 2025でベスト・オブ・リスナーズチョイスを受賞するなど、その人気を不動のものに。そんな彼らが今回の Venue101 Presentsで最新曲から代表曲まで網羅した、特別なセットリストでお送りするライブ特番を101stで実施。

Number_iの魅力が詰まった、まさにTHE LiVEの名にふさわしい内容に。101stにオーディエンスも入り、熱いライブの雰囲気をそのままにお届けする。またファンからの質問に答えるコーナーも。

番組公式SNSではメンバー自身のメッセージ動画なども。

Number_iメッセージ

番組情報

この度、Venue101 Presents に出演させていただきました！最新アルバムからテレビ初披露の楽曲も披露させていただきます。今回はファンの皆さんと一緒に作り上げたステージになっていますので、ライブならではのNumber_iのパフォーマンス、トークをぜひ楽しんでください！Venue101 Presents Number_i THE LiVE11月1日（土）２３時００分〜２３時３０分＜総合＞【NHK ONE】で同時・見逃し１週間配信