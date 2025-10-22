第104代、高市新首相が新しい内閣を発足させました。各地の反応です。



■FFG証券 本店営業部・北出英一 部長

「もう少しで5万円というところで。」



こちらは福岡市にあるFFG証券です。10月21日、高市首相の就任直前には日経平均株価が5万円に迫る最高値を更新しました。



活況な市場に営業マンは大忙しです。最高値となった要因については。

■北出部長

「今回初めて女性の首相誕生で、やはり変化というところに株がポジティブに動いている。新しい首相がアベノミクスの承継だとイメージして、外国人投資家が日本株を積極的に買い付けているところですね。」





今後の株価の動向は、閣僚の顔ぶれや政策によって変動するとみています。

気になる円安の動向については。



■北出部長

「来週の日米の金融政策決定会合によっては、円高になる可能性があると思っています。ただ、長い目で見て日本とアメリカの人口・経済成長の問題から言うと、日本の通貨がアメリカの通貨以上に高くなるとは考えにくいので、長い目で見ると円安基調が続くのかなと。」



政治空白が続いた中で、ようやく発足した高市政権。物価高対策など山積した課題へ、スピード感を持った取り組みが求められます。

高市首相が示している主な経済対策です。



まずは、ガソリン税と軽油引取税の暫定税率の廃止です。ガソリンについては、今国会で法案の成立を目指しています。



いわゆる「年収103万円の壁」については、所得税の基礎控除などをインフレの進展に応じて見直す制度設計をとりまとめる方針です。



ほかにも、中・低所得者の生活負担を軽減するため、給付付きの税額控除や電気・ガス料金の支援、自治体向けの地方交付金の拡充などを打ち出しています。