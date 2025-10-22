建て替えが計画されている高知県民体育館の再整備について、10月22日に有識者でつくる検討会は、高知県に対して、隣接する高知市の教育施設「アスパルこうち」に配慮する対応を求めました。



県は、県民体育館の再整備に向けて、有識者による検討会を立ち上げ、7月から基本計画の策定に向けた話し合いを進めています。22日、高知市で3回目の会合が開かれました。



高知市桟橋通の県民体育館は完成から50年以上が経ち老朽化が進んだことから、現在の土地に新しい体育館を建て、2029年度からの供用開始を目指しています。





県は、新しい体育館について、プロスポーツの試合やコンサートの開催を想定し、5000人収容のメーンアリーナとサブアリーナ、武道館を整備する考えです。県は隣接する高知市所有の青年センター「アスパルこうち」のグラウンドを新しい体育館の敷地に取り込む考えを示しています。グラウンドは現在、一般の利用や「アスパルこうち」の教育支援センターに通う児童・生徒が利用しているため、高知市の教育委員会や市議会などからは、グラウンドの存続も含めた「教育施設への配慮」を求める声が出ています。検討会では、県から新しい県民体育館の利用者数や経済効果の推計が示されました。推計では「アスパルこうち」のグラウンドをほぼ全面取り込んだ場合、年間の利用者数が最大30万人、県外の観光客による消費額は16億円にのぼり、グラウンドの取り込みが半面、または、取りこまない時と比べて、利用者数が1.75倍、消費額は3倍以上としています。県は「アスパルこうち」への配慮や新施設にかかる費用などをふまえ、12月に予定する次の検討会で整備案を決めたいとしています。