ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８０ｂｐと小幅拡大、伊は７９ｂｐと変わらず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:23時点）（%）
ドイツ 2.546
フランス 3.341（+80）
イタリア 3.338（+79）
スペイン 3.08（+53）
オランダ 2.704（+16）
ギリシャ 3.2（+65）
ポルトガル 2.931（+39）
ベルギー 3.098（+55）
オーストリア 2.853（+31）
アイルランド 2.786（+24）
フィンランド 2.922（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
