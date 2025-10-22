ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８０ｂｐと小幅拡大、伊は７９ｂｐと変わらず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:23時点）（%）
ドイツ　　　　2.546
フランス　　　3.341（+80）
イタリア　　　3.338（+79）
スペイン　　　3.08（+53）
オランダ　　　2.704（+16）
ギリシャ　　　3.2（+65）
ポルトガル　　　2.931（+39）
ベルギー　　　3.098（+55）
オーストリア　2.853（+31）
アイルランド　2.786（+24）
フィンランド　2.922（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）