【新華社北京10月22日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は22日、オーストラリア国防省がこのほど声明を発表し、豪軍のP-8A哨戒機が19日に南中国海をパトロールしていた際、中国の軍用機が「安全でなくプロフェッショナルでない動き」を見せ、フレアを発射し、豪軍機と搭乗員を「危険にさらした」と述べたことについて、自国軍機による不法侵入を隠そうとする責任転嫁だとし、権益侵害や挑発を直ちにやめるようオーストラリアに求めた。

報道官は次のように述べた。オーストラリア側の声明は、黒を白と言いくるめ、中国に責任を転嫁し、自国軍機による中国領空への不法侵入という悪質な行為を覆い隠そうとするものである。われわれは強い不満を表明し、すでにオーストラリアに厳正な申し入れを行った。

中国人民解放軍南部戦区が兵力を動員し、中国西沙領空に不法侵入した豪軍機を断固阻止し退去させたことは、正当かつ合法で、プロフェッショナルかつ自制的な行動である。オーストラリアは中国の権益を侵害し、挑発しておきながら、中国の権益維持のための行動を逆に「安全でない」「プロフェッショナルでない」と中傷している。こうした筋の通らない主張は、いかなる場でも通用しない。

われわれはオーストラリアに対し、権益侵害や挑発、扇動を直ちにやめ、第一線にいる海空兵力の行動を厳格に抑制し、中豪両国・両軍関係の悪化を回避するよう促す。中国軍は引き続き必要な措置を講じ、国の主権と安全を断固として守り、地域の平和と安定を揺るぎなく維持していく。