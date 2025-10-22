ËÌ»³¹¨¸÷¡¡¡ÈÆ±´ü¡ÉÃçÎÉ¤·¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î»ÑË½Ïª¤µ¤ìÀÖÌÌ¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥¸¥ã¥é¥¸¥ã¥é¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢²Î¼ê¤ÎËÌ»³¹¨¸÷¡Ê40¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Á°½êÂ°»öÌ³½ê»þÂå¤ÎÆ±´ü¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËÌ»³¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢Á°»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆ±¤¸Æü¤Ë¼õ¤±¤¿Æ±´ü¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¶¦¤Ë³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆ£²ÈÏÂ°Í¤Ë»öÁ°¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡VTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£²È¤ÏËÌ»³¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌ»³¤¬16ºÐ¡¢¼«¿È¤¬17ºÐ¤Î»þ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡ÖÈà¤¬¥È¥ó¥È¥ó¥È¥ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¡£¡È²¶¡¢ËÌ»³¹¨¸÷¡¢·¯¤Ï¡©¡É¤Ã¤ÆµÞ¤ËÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡£¡È¤É¤¦¤âÆ£²ÈÏÂ°Í¤Ç¤¹¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¡È¤è¤í¤·¤¯¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£½é¤á¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤Î¤¬¤½¤ì¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎËÌ»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤é¤¬ÀèÇÚ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÄ´»Ò¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤³¤ì¤«¤éÃÏ¤ËÂ¤òÃå¤±¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢Èà¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥¸¥ã¥é¥¸¥ã¥é¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Ãå¤±¤Æ¡¢À¤³¦ÃÏ¿Þ¤Î³×¥¸¥ã¥óÃå¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é²¶´èÄ¥¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤½¤Î³Ê¹¥¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖËÍ¤Ï³×¥¸¥ã¥ó¤ËÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸½ºß¤ÎËÌ»³¤È¤Î¶Êºî¤ê¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¡È¶Ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¡É¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡£¡È²¿¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡È¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ã¤Ý¤¤¶Êºî¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ã¤Ý¤¤¶Êºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤É¤ó¤Ê²Î»ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¡¢¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È³Î¤«¤Ë¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇVTR¤ò¸«¤¿ËÌ»³¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤ë¤è¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
