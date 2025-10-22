FRUITS ZIPPERの4thシングルCD『はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM』が、10月21日発表の『オリコン週間 シングルランキング』にて初登場1位を獲得。また、10月22日公開の『Billboard JAPAN Hot 100』においても2位を獲得した。

（関連：FRUITS ZIPPERは“いま最もフェスに求められるアイドル”に アウェイで輝く、実力派グループとしての姿）

本作は、10月15日にリリースされたもの。表題曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」は、10月よりTVアニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌を担当しており、Billboard JAPANのアニメチャート『Hot Animation』でも2位を獲得。10月15日に公開されたMVは現在700万回再生を突破している。なお、同曲は10月24日にFRUITS ZIPPERが出演する『ミュージックステーション』（テレビ朝日）でテレビ初披露となる。

また、10月22日発表のオリコン週間ストリーミングランキング（2025年10月27日付）にて、昨年3月にリリースされた「NEW KAWAII」が、自身最速で累積再生数1億回を突破したことが発表された。「わたしの一番かわいいところ」に続き、自身2作品目の1億回再生超えとなる。

なおFRUITS ZIPPERは現在、台北、上海、ソウルをまわるアジアツアーを敢行中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）