アルティーリ千葉のトレイ・ポーター、罰金5万円の懲罰が追加…出場停止は19日の試合で消化済み

Bリーグは10月22日、アルティーリ千葉に所属するトレイ・ポーターへの懲罰を発表した。

ポーターは18日に千葉ポートアリーナで行われた富山グラウジーズとの「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第4節において、試合終了後の暴行行為が明らかになり、19日に1試合の出場停止処分が発表された。

出場停止は19日の試合で消化済み。追加の出場停止はなく、新たに罰金5万円が懲罰として追加された。

クラブは公式HPで「改めまして、ウィリアムス ニカ選手をはじめ、富山グラウジーズ関係者・ファンの皆さま、そしてA-xxの皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。クラブとして、またポーター選手本人としても、今回の事態と皆さまからいただいたご意見を真摯に受け止めております。対戦チームへのリスペクトを忘れず、応援してくださるファン、地域、パートナーの皆さまが誇れる存在であり続けられるよう、今後も全力で努めてまいります」とコメントした。