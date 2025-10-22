KOMOREBIが、ニューシングル「BOROBORO」を10月29日にリリースする。

（関連：“短くても刺さる”2分台の楽曲はなぜ増加？ 米津玄師、Creepy Nuts……変化に順応する新しいポップスの形）

本楽曲は、“ボロボロになってたって、くじけそうになってたって、暗闇の中にいたって、前に進む一歩を諦めずに踏み出せば、「誰だってなりたい自分になれる」”といった、ポジティブなメッセージをまっすぐに届ける楽曲。葛藤を抱え挫折や困難に立ち向かっているすべての人の背中を押す応援歌だ。

ギターの印象的なフレーズが駆け抜けるサウンドは、KOMOREBIらしいジャンルの垣根を越えたポップさを感じるトラックで、痛みや苦しみに負けそうになる自分と、それでも夢や希望を叶えたいという自分とが交錯するリリックが重なり合い、夜明け前の空を突き抜けるような疾走感が聴く者の心を奮い立たせる仕上がりとなっている。また、今作も「Giri Giri」で共作したRYUJAがプロデュースで参加している。

社会の中で自分を見失いそうな瞬間、仕事や受験、失敗続きで壁にぶつかっている時、“自分なんてもうダメかもしれない”と感じている誰かに、そっと寄り添いながらも力強く自分を信じる光を心に差し込む、“聴いた人が再び顔を上げ、もう一度走り出せるように”といった願いを感じる一曲となっている。

なお、リリース後の11月5日には主催ライブイベント『KOMOREBI Presents. from TOKYO vol.3』を代官山SPACE ODDにて開催。MyM、Eren isaacといったKOMOREBIとゆかりのあるアーティストのゲスト出演も決定しており、新曲「BOROBORO」も初披露される予定だ。

・KOMOREBI コメント

「BOROBORO」は、何度も挫けそうになりながらも“それでも前に進みたい”って思う人たちへの曲です。夢を追う中で、ボロボロになっても、壊れそうになっても、それでも“自分を信じて走り続けたい”そんな想いをまっすぐに込めました。どんな状況でも“成れるものがある”って信じる気持ちを、この曲で感じてもらえたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）