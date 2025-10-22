明日10月23日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「空港税関＆スグやる課！水際のピンチを食い止めろSP」。

人気企画「空港税関」、今回はマレーシア国籍の男女2人組がターゲット。日本への渡航回数が多くいつも滞在期間が短い彼らの目的はビジネスで、スパイスを売り込みに来たという。

麻犬反応だけではなく、不正薬物や爆発物を短時間で探知する最新鋭の検査機器「TDS」も反応ありだったが、荷物の中身もボディーチェックも異状なし。風邪を引いているのかマスクを着用している男性は表情が読み取りにくく、女性も妙に落ち着いているが、検査の時間が長くなるにつれ次第にイライラし始める。果たして、2人の所持品であるマレーシア雑貨（ポーチ）・冷却ジェルシート・体温計・カプセル薬・ザクロジュース・スパイス＆香辛料の中に密輸品を隠す場所はあるのか？

ゲスト解答者として、なにわ男子・長尾謙杜が番組初登場。VTRを食い入るように見ていた長尾は「あんなに匂いがきついもの（スパイス＆香辛料など）があると紛れちゃって分からない気がしますけど、ワンちゃんは反応するんですね」と麻薬探知犬の活躍ぶりに感心する。スタジオ出演は1年ぶりとなる山田杏奈は「一発で見分けられるオクトパスがすごい」と木村昴扮するオクトパス木村の観察眼を絶賛。同じく解答者として積極的に解答する堀未央奈も独特の着眼点で“突破”を目指す。

マヂカルラブリー・野田クリスタル、パンサー・尾形貴弘、なえなのが市役所の職員に扮する「突破市役所なんでもスグやる課」は、近年日本の各地で発生している豪雨被害のケースを紹介。

豪雨をきっかけに町中で土砂が噴出。川の水位が上昇して堤防に強い水圧がかかり、堤防下の地中を通って川の水が地表へと噴出する「パイピング現象」が起きてしまった。スグやる課の面々は土嚢袋を積み上げたりするなどして堤防の決壊を防ごうと大奮闘。自然の脅威が人間の想像を遥かに超えて襲い掛かって来る中、住民の命を守るために職員たちがひらめいた画期的な方法とは？

スタジオゲストの山田は「映画を1本見ているみたいな臨場感」とスリリングな展開や3人の演技を絶賛。特にマヂカルラブリー・村上に関して、タイムマシーン3号・山本浩司が「演技がもう日に日に上がっていって」と評すると、MCの内村光良も「どんな教授にもなれる」と賛同。今回は、大学で地盤工学を研究している地質研究家に扮する村上。どんな演技を披露するのかお楽しみに！