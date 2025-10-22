谷繁元信、サードで「一番守備がうまい」と思う選手とは「小笠原とか村田修一もいるんですけど…」
元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で14日に公開された動画に出演。サードで「一番守備がうまい」と思う選手を明かした。
谷繁元信氏
○古田敦也氏も「確かに」と納得
出演者それぞれがベストナインを決める企画で、「7番・サード」に中村紀洋氏の名前をあげた谷繁氏は、「サードも(候補は)結構いたんですけど、やっぱりノリが一番守備がうまいかなと思って」と説明。これに古田敦也氏も「確かに」とうなずき、「ノリは守備がうまいよね」「肩も強い」と絶賛する。
さらに、谷繁氏は「小笠原とか村田修一もいるんですけど、その中でも一番守備がうまいかなと思って」と自身の印象を明かしていた。
【編集部MEMO】
『フルタの方程式』は、テレビ朝日で放送されていた古田敦也氏の初冠番組。2021年5月にYouTubeチャンネルとして復活した。名選手たちのハイレベルな技術論や、プロ野球選手だけが知るエピソードに加え、野球のギモンを解決する“方程式”を提案。「ピッチャーズバイブル」「バッターズバイブル」「キャッチャーズバイブル」など、「野球好きのバイブル」となるコンテンツを配信している。なお、古田氏が『これ余談なんですけど・・・』(ABCテレビ)にゲスト出演した際、番組MCのかまいたち・濱家隆一は古田氏のトーク力を絶賛し、『フルタの方程式』を楽しみにしている視聴者の一人であると明かしていた。
【編集部MEMO】
