主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月22日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月22日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 78( 78)
TOPIX先物 12月限 71( 71)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12( 0)
日経225ミニ 12月限 411( 411)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 259( 259)
TOPIX先物 12月限 14( 14)
日経225ミニ 12月限 917( 917)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2871( 1495)
3月限 19( 15)
TOPIX先物 12月限 101( 75)
日経225ミニ 11月限 4948( 2108)
12月限 83327( 36425)
1月限 65( 29)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 687( 303)
3月限 10( 4)
日経225ミニ 11月限 3271( 1189)
12月限 42846( 21016)
1月限 67( 19)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 93( 93)
日経225ミニ 11月限 190( 190)
12月限 4758( 4758)
1月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 649( 649)
3月限 28( 28)
日経225ミニ 11月限 481( 481)
12月限 22817( 22817)
1月限 9( 9)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
