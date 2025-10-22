　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月22日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　78(　　　78)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　71(　　　71)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　12(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 411(　　 411)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 259(　　 259)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 917(　　 917)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2871(　　1495)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　19(　　　15)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 101(　　　75)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4948(　　2108)
　　　　　 　 　12月限　　　 83327(　 36425)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　65(　　　29)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 687(　　 303)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　 4)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3271(　　1189)
　　　　　 　 　12月限　　　 42846(　 21016)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　67(　　　19)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　93(　　　93)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 190(　　 190)
　　　　　 　 　12月限　　　　4758(　　4758)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 8(　　　 8)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 649(　　 649)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　28(　　　28)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 481(　　 481)
　　　　　 　 　12月限　　　 22817(　 22817)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 9(　　　 9)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース