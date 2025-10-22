主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月22日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月22日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1654( 685)
3月限 4( 4)
TOPIX先物 12月限 2476( 1318)
日経225ミニ 12月限 4945( 4755)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1078( 486)
TOPIX先物 12月限 651( 515)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 261( 259)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1419( 1212)
TOPIX先物 12月限 3899( 529)
日経225ミニ 12月限 2573( 2550)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 385( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 1667( 1667)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7073( 3720)
3月限 36( 28)
TOPIX先物 12月限 682( 488)
3月限 3( 3)
日経225ミニ 11月限 6709( 2531)
12月限 119306( 51038)
1月限 95( 73)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1290( 814)
3月限 19( 15)
日経225ミニ 11月限 5653( 2045)
12月限 58083( 28645)
1月限 66( 34)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3( 3)
日経225ミニ 11月限 329( 329)
12月限 6075( 6075)
1月限 17( 17)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1668( 1668)
3月限 49( 49)
日経225ミニ 11月限 631( 631)
12月限 35692( 35692)
1月限 137( 137)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
