　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月22日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1654(　　 685)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2476(　　1318)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4945(　　4755)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1078(　　 486)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 651(　　 515)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 261(　　 259)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1419(　　1212)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3899(　　 529)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2573(　　2550)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 385(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1667(　　1667)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7073(　　3720)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　36(　　　28)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 682(　　 488)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6709(　　2531)
　　　　　 　 　12月限　　　119306(　 51038)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　95(　　　73)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1290(　　 814)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　19(　　　15)
日経225ミニ　 　11月限　　　　5653(　　2045)
　　　　　 　 　12月限　　　 58083(　 28645)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　66(　　　34)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 329(　　 329)
　　　　　 　 　12月限　　　　6075(　　6075)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　17(　　　17)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1668(　　1668)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　49(　　　49)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 631(　　 631)
　　　　　 　 　12月限　　　 35692(　 35692)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 137(　　 137)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース