外国証券 先物取引高情報まとめ（10月22日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月22日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 11871( 11837)
3月限 67( 67)
TOPIX先物 12月限 9390( 9390)
日経225ミニ 11月限 8710( 8710)
12月限 173106( 173106)
1月限 128( 128)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7574( 7574)
3月限 40( 40)
TOPIX先物 12月限 6492( 6492)
日経225ミニ 11月限 2452( 2452)
12月限 81596( 81596)
1月限 97( 97)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 111( 111)
日経225ミニ 12月限 525( 525)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 536( 506)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 1542( 1524)
日経225ミニ 11月限 7( 7)
12月限 1982( 1962)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1004( 1004)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 1119( 1119)
日経225ミニ 11月限 48( 48)
12月限 6394( 6394)
1月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 241( 232)
TOPIX先物 12月限 1567( 1567)
日経225ミニ 12月限 822( 818)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1104( 1104)
3月限 3( 3)
TOPIX先物 12月限 1632( 1632)
日経225ミニ 11月限 71( 71)
12月限 16621( 16621)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 234( 172)
TOPIX先物 12月限 289( 289)
日経225ミニ 12月限 313( 313)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 212( 205)
TOPIX先物 12月限 480( 480)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 58( 58)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 11月限 27( 27)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
