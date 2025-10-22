　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月22日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 11871(　 11837)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　67(　　　67)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9390(　　9390)
日経225ミニ　 　11月限　　　　8710(　　8710)
　　　　　 　 　12月限　　　173106(　173106)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 128(　　 128)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7574(　　7574)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　40(　　　40)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6492(　　6492)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2452(　　2452)
　　　　　 　 　12月限　　　 81596(　 81596)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　97(　　　97)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 111(　　 111)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 525(　　 525)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 536(　　 506)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1542(　　1524)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　12月限　　　　1982(　　1962)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1004(　　1004)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1119(　　1119)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　48(　　　48)
　　　　　 　 　12月限　　　　6394(　　6394)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 7(　　　 7)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 241(　　 232)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1567(　　1567)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 822(　　 818)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1104(　　1104)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1632(　　1632)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　71(　　　71)
　　　　　 　 　12月限　　　 16621(　 16621)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 234(　　 172)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 289(　　 289)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 313(　　 313)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 212(　　 205)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 480(　　 480)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　58(　　　58)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　27(　　　27)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース