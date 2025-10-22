　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 27095(　 25912)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 125(　　 125)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 29574(　 29438)
日経225ミニ　 　11月限　　　 23295(　 23295)
　　　　　 　 　12月限　　　308216(　308216)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 285(　　 285)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 16502(　 15868)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 260(　　 260)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 22811(　 22807)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　11月限　　　 11538(　 11538)
　　　　　 　 　12月限　　　179548(　179548)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 320(　　 320)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2606(　　 632)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 985(　　 770)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　12月限　　　 11068(　 11068)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1692(　　1227)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5659(　　3064)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　12月限　　　　3912(　　3882)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7973(　　7166)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5596(　　5260)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　12月限　　　 13928(　 13928)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　12(　　　12)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1711(　　1419)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7950(　　7817)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6734(　　6734)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4239(　　4048)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　76(　　　76)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7862(　　7549)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 375(　　 375)
　　　　　 　 　12月限　　　 47080(　 47080)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1986(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 733(　　 610)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 352(　　 310)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1524(　　 609)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 557(　　 549)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 839(　　 839)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　59(　　　59)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

