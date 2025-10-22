外国証券 先物取引高情報まとめ（10月22日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 27095( 25912)
3月限 125( 125)
TOPIX先物 12月限 29574( 29438)
日経225ミニ 11月限 23295( 23295)
12月限 308216( 308216)
1月限 285( 285)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 16502( 15868)
3月限 260( 260)
TOPIX先物 12月限 22811( 22807)
3月限 3( 3)
日経225ミニ 11月限 11538( 11538)
12月限 179548( 179548)
1月限 320( 320)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2606( 632)
TOPIX先物 12月限 985( 770)
日経225ミニ 11月限 5( 5)
12月限 11068( 11068)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1692( 1227)
TOPIX先物 12月限 5659( 3064)
日経225ミニ 11月限 6( 6)
12月限 3912( 3882)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7973( 7166)
3月限 3( 3)
TOPIX先物 12月限 5596( 5260)
日経225ミニ 11月限 34( 34)
12月限 13928( 13928)
1月限 12( 12)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1711( 1419)
TOPIX先物 12月限 7950( 7817)
日経225ミニ 12月限 6734( 6734)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4239( 4048)
3月限 76( 76)
TOPIX先物 12月限 7862( 7549)
日経225ミニ 11月限 375( 375)
12月限 47080( 47080)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1986( 0)
TOPIX先物 12月限 733( 610)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 352( 310)
TOPIX先物 12月限 1524( 609)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 557( 549)
TOPIX先物 12月限 839( 839)
日経225ミニ 11月限 59( 59)
1月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
