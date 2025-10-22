　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万8250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)


◯4万8500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万9000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万9375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
JPモルガン証券　　　　　　　　　12(　　12)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万9500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

