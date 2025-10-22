「日経225オプション」11月限プット手口情報（22日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万8375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 3( 3)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 14( 8)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
楽天証券 4( 4)
SBI証券 9( 3)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
JPモルガン証券 12( 12)
楽天証券 2( 2)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 12( 6)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
