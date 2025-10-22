「日経225オプション」11月限プット手口情報（22日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
BNPパリバ証券 33( 33)
モルガンMUFG証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
松井証券 6( 6)
◯4万8375円プット
取引高(立会内)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
UBS証券 1584( 0)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 241( 41)
モルガンMUFG証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
SBI証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 11( 1)
UBS証券 200( 0)
◯4万8625円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 32( 32)
ABNクリアリン証券 27( 27)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万8875円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 256( 56)
BNPパリバ証券 27( 27)
モルガンMUFG証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
SBI証券 216( 10)
楽天証券 8( 8)
JPモルガン証券 6( 6)
安藤証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
日産証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
