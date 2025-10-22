　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万8250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　46(　　46)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　33(　　33)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　18(　　18)
ソシエテジェネラル証券　　　　　13(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)


◯4万8375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1584(　　 0)


◯4万8500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 241(　　41)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　30(　　30)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　11(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 200(　　 0)


◯4万8625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　32(　　32)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　27(　　27)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万8875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万9000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 256(　　56)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　27(　　27)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　18(　　18)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 216(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万9375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万9500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース