「日経225オプション」11月限コール手口情報（22日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
SBI証券 51( 21)
楽天証券 19( 19)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 7( 7)
マネックス証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯4万9875円コール
取引高(立会内)
マネックス証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
JPモルガン証券 36( 36)
バークレイズ証券 12( 12)
松井証券 6( 6)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 6( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
バークレイズ証券 42( 42)
JPモルガン証券 32( 32)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
松井証券 8( 8)
楽天証券 7( 7)
JPモルガン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 4( 2)
日産証券 1( 1)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 10( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
楽天証券 8( 8)
SBI証券 7( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
