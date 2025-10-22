　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1112(　 212)
ソシエテジェネラル証券　　　　 123(　 123)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 107(　　77)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 174(　　74)
楽天証券　　　　　　　　　　　　57(　　57)
シティグループ証券　　　　　　 125(　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　24(　　24)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　 200(　　 0)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 100(　　 0)


◯4万9875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　18)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　14(　　14)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 2)


◯4万9625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　93(　　93)
JPモルガン証券　　　　　　　　　60(　　60)
野村証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
ソシエテジェネラル証券　　　　　24(　　24)
松井証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　15)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)