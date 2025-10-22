「日経225オプション」11月限コール手口情報（22日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
SBI証券 14( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1112( 212)
ソシエテジェネラル証券 123( 123)
SBI証券 107( 77)
BNPパリバ証券 174( 74)
楽天証券 57( 57)
シティグループ証券 125( 25)
松井証券 24( 24)
安藤証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 200( 0)
UBS証券 100( 0)
◯4万9875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
BNPパリバ証券 14( 14)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
SBI証券 4( 2)
◯4万9625円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 93( 93)
JPモルガン証券 60( 60)
野村証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
松井証券 16( 16)
BNPパリバ証券 15( 15)
楽天証券 13( 13)
モルガンMUFG証券 5( 5)
SBI証券 10( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
