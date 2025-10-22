coldrainが10月24日にリリースする新作EP『OPTIMIZE』のトレイラー映像を公開した。

これまでにリリースされてきた配信シングルのMVを織り交ぜつつ、オフショットのようなメンバーの自然体も垣間見えるユニークで臨場感のある映像に仕上がっており、収録楽曲のタイトルが明らになったほか、未発表曲も一部公開された。

すでに先月から、作品タイトルでもある『OPTIMIZE』を冠した全国ツアーを開催中のcoldrain。各地の公演では収録曲を全曲披露するというこれまでにはないアプローチでファンを驚かせており、会場のフロアではすでにライブ定番曲のような盛り上がりを見せている。リリース当日10月24日には、JAPAN TOURの千秋楽を迎える予定だ。

さらに、ドイツ発の人気バンドElectric Callboyのオーストラリアツアーにゲスト出演することも発表された。全5都市・5公演はいずれもアリーナクラスの会場で開催され、2024年の欧州ツアー以来となる共演で、再び海外の地を熱狂の渦に巻き込むことになるだろう。

『OPTIMIZE』

リリース日：2025/10/24 楽曲:

OPTIMIZE

CHASING SHADOWS

DIGITOLL

INCOMPLETE

FREE FALL

＜ONE MAN TOUR 2025 OPTIMIZE＞

東京 10/24 (金) Zepp Haneda

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ先: H.I.P. 03-3475-9999

主催：各地プロモーター

企画・制作：INrain / H.I.P. / FAR EAST ENTERTAINMENT

＜BLARE FEST. 2026＞

日程：2026年2月7日(土)・8日(日)

会場：ポートメッセなごや

出演者 : coldrain….and more coming soon ・チケット情報

1日券: \12,000（税込）

2日券: \24,000（税込）

BLARE FEST. 2026特設サイト：https://blarefest.com