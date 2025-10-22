日本ハム・新庄剛志監督（53）が22日、都内のホテルで行われたスカウト会議に出席した。途中退出後に報道陣の取材に応じ、1位指名の公表はしなかったが「僕は（GM代行の）木田さんかなと思ったんですけど。“監督、行ってください”ということで、行かせてもらいます」と競合になった場合のクジ引きを務めることが決まった。

創価大・立石や健大高崎・石垣らが1位候補に挙がり、指名した場合は競合する公算が高い。指揮官は「何球団こようが、僕の強運はたぶん引けると思うので、期待しておいて下さい」と自信たっぷり。23年は当時中大・西舘で巨人と一騎打ちになり、クジを未開封で胸に当てたが、惜しくも外れとなった。

だが、昨年は同学年のソフトバンク・小久保監督との一騎打ちで、外れ1位で投打で期待される右腕・柴田を引き当て、“戦績”は1勝1敗だ。「本当は引きたくないくらい。でも、僕が引いて当てた方がその選手はうれしいのかな、ということもあるので」と説明した。

会議では1位候補の12〜13人の選手の映像を確認。野手に関しては「タイミングの取り方と、内からバットが出ているかどうか（を見る）。その中でも、プロに来たらもしかしたら3年後に、この打ち方をずっと続けていたら、野手のいないところに飛ばしてくれそうだなとか、なんとなく分かる」と独自の視点で見極めた。