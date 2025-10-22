牛角が「デザート食べ放題」導入 - 牛角アイス、スイートポテトケーキ、杏仁豆富、炙って!ドーナツアイスなどが対象に
レインズインターナショナルが展開する牛角は10月23日より、「デザート食べ放題」を約270店舗限定で導入する。
デザート食べ放題
対象となるのは「70品コース」(3,718円)、「牛角コース」(4,158円)、「牛タン・上焼肉コース」(5,478円)、「黒毛和牛コース」(6,578円)の4コースで、これらの食べ放題コースを注文すると、アイスやスイートポテトケーキなどのスイーツが食べ放題となる(コースによって食べ放題のデザートの品数・内容が異なる)。
全コース共通で、「牛角アイス(バニラ・抹茶)」「季節のシャーベット」「なめらか杏仁豆富」が食べ放題に。
左から「牛角アイス(バニラ・抹茶)」「季節のシャーベット」「なめらか杏仁豆富」
さらに、牛角コース、牛タン・上焼肉コース、黒毛和牛コースでは、「やわらかきな粉わらび餅」「大人の珈琲ゼリー」「炙って!ドーナツアイス」「スイートポテトケーキ」も食べ放題の対象となる。
左から「やわらかきな粉わらび餅」「大人の珈琲ゼリー」「炙って!ドーナツアイス」「スイートポテトケーキ」
提供はオーダーバイキング形式となる。実施店舗は公式ホームページの店舗検索から確認できる。
デザート食べ放題対象「牛角コース」(4,158円)
デザート食べ放題対象「牛タン・上焼肉コース」(5,478円)
デザート食べ放題対象「黒毛和牛コース」(6,578円)
デザート食べ放題対象「70品コース」(3,718円)
