シドの明希によるソロプロジェクトAKiが12月31日、神奈川・Thunder Snake ATSUGIにて、二部公演の＜AKi LIVE 2025 New Year’s Eve Special＞を開催することが決定した。AKiのホームにて二部構成で行われる＜New Year’s Eve Special＞は、激動の一年を共に歩んできたファンへ感謝の気持ちを込めて届けられる特別な一日となるものだ。

当日は、たっぱ(G)、YOUSAY(G)、志雄(Dr)という盤石の布陣でのライブはもちろん、AKi自ら心を込めて選んだギフトや、翌2026年1月1日に届くAKiからの新年デジタルメッセージ、終演後の握手会、そして1曲映像撮影可能な場面が用意されているなど、スペシャルな内容で届けられる。チケットの明希オフィシャルオンラインサロン“Resonants”最速受付は10月22日18時より。

なおAKiは、12月20日にキズとの対バンライブ＜AKi × キズ「NO BORDER. 2025」＞を開催するほか、12月21日にクリスマスイベント＜AKi FAN EVENT 2025 LIMITED SPACE #09 - X’mas Special -＞、シドのベーシストとしても＜SID TOUR 2025 〜Dark side〜＞を開催中だ。

■＜AKi LIVE 2025 New Year’s Eve Special＞

12月31日(水) 神奈川・Thunder Snake ATSUGI

・1st SHOW：open14:00 / start14:30 / end16:00

・2nd SHOW：open17:00 / start17:30 / end19:00

▼バンドメンバー

Guitar：たっぱ

Guitar：YOUSAY

Drums：志雄（MAQIA）

▼チケット

スタンディング：￥15,000 (税込・ドリンク代別)

※4歳以上有料

▼入場特典

・New Year’s Eve Special Gift

・指定曲1曲のみスマートフォンによる撮影可能(動画または静止画・SNS投稿可)

・2026年1月1日(木)に届くAKiからの新年デジタルメッセージ

・終演後握手会

【オフィシャルオンラインサロン「Resonants」優先予約】

受付期間：10月22日(水)18:00〜10月28日(火)23:00

https://lounge.dmm.com/detail/3041/

■＜AKi × キズ「NO BORDER. 2025」＞

12月20日(土) 東京・SHIBUYA STREAM HALL

open17:00 / start18:00

▼チケット

スタンディング￥8,000(税込・ドリンク代別)

※4歳以上有料

■＜AKi FAN EVENT 2025 LIMITED SPACE #09 - X’mas Special -＞

12月21日(日) 東京・SHIBUYA STREAM HALL

open14:00 / start15:00 / end20:00(予定)

▼バンドメンバー

Guitar：たっぱ

Guitar：YOUSAY

Drums：志雄(MAQIA)

▼チケット

全席指定￥25,000(税込・ドリンク代別)

※4歳以上有料

