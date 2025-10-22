【ファミマ】「ファミペイ」チャージ残高に対して年率3.0%相当のファミマポイントがもらえるキャンペーン開催
ファミリーマートは11月1日、ファミペイチャージ残高(電子マネー)に対して年率3.0%相当の期間限定ファミマポイントがもらえるキャンペーンを開始する。
ファミペイチャージ残高に対して年率3.0%相当のファミマポイントがもらえる
キャンペーン期間である30日間のファミペイ平均チャージ残高に対して、年率3.0%分を期間限定ファミマポイントでもれなく進呈する(小数点以下は切り捨て)。期間中は毎日23時59分時点のファミペイチャージ残高を当該期間のファミペイ平均チャージ残高の計算対象とし、チャージ残高が999円以下の日は当該計算の対象外として算出する。
エントリー期間は2025年10月21日〜11月30日23:59、キャンペーン期間は2025年11月1日0:00〜11月30日23:59までとなる。キャンペーン参加には、ファミマのアプリ「ファミペイ」からのエントリーおよびeKYCによる本人確認の2つが必要であり、実施の順序は問わない。ファミマポイントおよびファミペイ翌月払いの利用可能額はキャンペーン対象外となる。
