¡¡ÊÆÇÐÍ¥¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¤¬Àè½µÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÊÆ¿Íµ¤¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡¢²¿ÅÙ¤â·ÝÌ¾¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡Ê£Î£Æ£Ì¡Ë¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡õ¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼·»Äï¤Ë¤è¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ï¥¤¥Ä¡×¤Ç¥ê¡¼¥Ö¥¹¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£°ºÐ¤Ç¥×¥í¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤«¤é¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¤¢¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£
¡Ö¼Ö¤Ç¥í¥¹¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢Ã´Åö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬ËÍ¤ÎÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¥ß¥É¥ë¥Í¡¼¥à¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤È¡¢°é¤Ã¤¿¥È¥í¥ó¥È¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÌ¾Á°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿à¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¥Ç¥£¥Êá¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¥Ç¥£¥Ê¤ÏÄ¹Â³¤¤»¤º¡¢¤¹¤°¤ËÊÌ¤ÎÌ¾Á°¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£¡Öà¥Æ¥ó¥×¥ë¥È¥óá¤Ê¤ó¤È¤«¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ì¤â¤¹¤°¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£ÅÙ¤Ï£Ë£Ã¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î·ÝÌ¾¤Ë¤â¤Ê¤¸¤á¤º¡¢È¾Ç¯¤Û¤É¤ÇËÜÌ¾¤Î¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¤ËÌá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢£±£¹£¸£¶Ç¯¤È£¸£·Ç¯¤Ë²¿ËÜ¤«¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸å¡¢£¸£¹Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿£Ó£Æ¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡Ö¥Ó¥ë¤È¥Æ¥Ã¥É¤ÎÂçËÁ¸±¡×¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï±Ç²è¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ê£¹£±Ç¯¡Ë¤È¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¡Ê£¹£´Ç¯¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£¹£¹Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£