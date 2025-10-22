屋上では、ジャズライブなどが楽しめる（星野リゾート提供）

横浜・関内地区の街区「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）横浜関内」内に入る星野リゾートのホテル「ＯＭＯ７（おもセブン）横浜」の開業が、来年４月２１日に決まった。愛犬と泊まれる客室はグループ最多の３２室。一般客も利用でき、地域に開かれた空間を目指す。

建築家の村野藤吾が手がけた旧市庁舎を「レガシーホテル」（地下１階、地上８階建て）に再生。３〜７階に全９タイプの計２７６室を設ける。旧庁舎のじゅうたんの赤、タイルの青、議員席の緑といった色合いを壁面などに落とし込んだ。

最高級な客室「やぐらスイート」は６人まで宿泊でき、屋上でジャズライブなどイベントも予定。食事なし、２人利用で１泊１室３万６千円から。

１〜２階は宿泊客以外も利用できる共有スペースで、横浜のカレー伝来にあやかって２階のカフェ「ＯＭＯベーカリー」は５種類のカレーパンを販売する。

星野リゾートの星野佳路代表は２２日に会見し、「文化的にも建築としても意味のある建物。新たな経済効果を生んでいきたい」と話した。ベースゲートの開業より１カ月遅いのは「従業員のトレーニングなど準備期間」としている。