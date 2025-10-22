大相撲のロンドン公演（１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）を終えた横綱豊昇龍（２６＝立浪）が２２日、羽田空港に帰国した。

３４年ぶりのロンドン公演では、千秋楽で豊昇龍が横綱大の里（２５＝二所ノ関）との全勝対決を制し、優勝した。帰国後、報道陣の取材に応じ「ロンドン公演が楽しかったし、素晴らしいことがたくさんあった。おかげさまで優勝することができたので、このまま九州場所に向けて頑張りたい」と力を込めた。

同公演はチケットが全日完売になるなど大盛況に終わった。来年６月にはパリ公演が開催される。「毎回言っているけど、世界的に相撲が広がっている。僕たちお相撲さんも頑張らないといけない。どんどん、世界に（相撲を）広げていかないといけない」と力説した。

また、異国の地での食事には苦戦しなかったようで「（日本）大使館に行って握りずしを出してくれたので、それを食べました」と明かした。

日本相撲協会の公式ＳＮＳでは、豊昇龍がイングランド・プレミアリーグのチェルシーの本拠地「スタンフォード・ブリッジ」を訪れた様子が、投稿されていた。

元コートジボワール代表ＦＷディディエ・ドログバ氏のファンだったといい「子どもの頃からチェルシーのファンだったのでうれしいです」と満面の笑みを浮かべていた。