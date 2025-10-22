Àîºê¹Äµ±¡õ¸µÌÚÍ¯¡¢¡È¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡É¸åÇÚ¥¸¥å¥Ë¥¢¤òÀä»¿¡Ö¤¢¤¤¤ÄÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡×¡Ú¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/22¡Û¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤ÎÀîºê¹Äµ±¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬2025Ç¯10·î21Æü¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸µÌÚÍ¯¡¦°ÂÅè½¨À¸¡¦Ä¹À¥·ëÀ±¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂçÀ¾É÷²í¡¢°¤Ã£·Ä¡¢¹â¶¶Á¾ÎÉ¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤È¤È¤â¤ËÉñÂæ¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£ËÜºî¤Î¡È¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡É¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìÀ¾¿Íµ¤¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¹ë²Ú½¸·ë¤Ç¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°
Àîºê¤Ï°¤Ã£¤È¹â¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤é¤Î´Ø·¸ÃÍ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢°¤Ã£¤ÈÁ¾ÎÉ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈËÜºî¤Ç¤Î¶¦±é¤Ç½é¤á¤Æ¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¡£¹â¶¶¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¹¤¯Á°¤ËÀèÇÚÊý¤«¤éÂô»³¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡×¤ÈÀîºê¤é¤ÎÍ¥¤·¤µ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤è¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉñÂæÃæ¤â¤â¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤¹¹â¶¶¤ËÀîºê¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¸µÌÚ¤Ç¤âÄ¹À¥¤Ç¤â¤Ê¤¯Á¾ÎÉ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£Âç¤¤¯ð÷¤¤¤¿¸µÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤ÄÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤¥È¡¼¥¯¤Ç¤â¡Ê¹â¶¶¤¬¡Ë¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤Ü¶¯À©¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡Ù¡×¤È¹â¶¶¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤â¡ØÍ¯¤¯¤ó¤¬1ÈÖ¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡Ù¡Ø°ÂÅè¤¯¤ó¤¬1ÈÖ¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉáÃÊ¤Î¹â¶¶¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¡£¤Þ¤¿¡¢·Î¸ÅÃæ¤Ë°¤Ã£¤¬20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸µÌÚ¤é¤ÇÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤¤¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ¾ÎÉ¤¬¥È¥ó¥È¥ó¥È¥ó¤Ã¤ÆÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¡ØÍ¯¤¯¤ó1ÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¹â¶¶¤¬»ÍÏ»»þÃæ¡¢¸µÌÚ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¹â¶¶¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤âÃÂÀ¸Æü¤¬8·î25Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê°¤Ã£¤ÈÃÂÀ¸Æü¤¬¡Ë¶á¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡×¤È°¤Ã£¤ËÊØ¾è¤·¤Æ½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¸µÌÚ¤¬¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¾Ð´é¤ÇÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ä°¦¤¯¤ÆÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¹â¶¶¤Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Àîºê¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¤ÎÂè8²ó¸ø±é¤È¤·¤Æ2001Ç¯8·î¤Î½é±é°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·àÃÄÆâ¤Ç3ÅÙ¾å±é¤µ¤ì¡¢2005Ç¯¤Ë¤ÏËÜ¹¹î¹Ô´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ê±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¾åÅÄ»á¤Î·æºîµº¶Ê¡£¤È¤¢¤ëÂç³Ø¤ÎSF¸¦µæ²ñ¤ÎÉô¼¼¤òÉñÂæ¤ËºòÆü¤Èº£Æü¤ò¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¹ÃËÜ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÀîºê¡£¹ÃËÜ¤ÈÆ±¤¸SF¸¦µæ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸µÌÚ¡¦°ÂÅè¡¦Ä¹À¥¡¦ÂçÀ¾¡¦¹â¶¶¡¢Ì¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¡¦ÅÄÂ¼¤ò°¤Ã£¤¬±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Àîºê¹Äµ±¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡Ö¸µÌÚ¤Ç¤âÄ¹À¥¤Ç¤â¤Ê¤¯¡×
¢¡¸µÌÚÍ¯¡¢·Î¸ÅÃæ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¹ØÆþ¡©
¢¡Àîºê¹Äµ±¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×
