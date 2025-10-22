ÂçÀ¾É÷²í¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Î1¿ÍÊë¤é¤·ÌÀ¤«¤¹¡ÖÀµÄ¾¿´ºÙ¤¤¡×¼èºà¿Ø¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¡Ú¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Û
¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂçÀ¾É÷²í¤¬2025Ç¯10·î21Æü¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤ÎÀîºê¹Äµ±¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¦¸µÌÚÍ¯¡¦°ÂÅè½¨À¸¡¦Ä¹À¥·ëÀ±¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î°¤Ã£·Ä¡¢¹â¶¶Á¾ÎÉ¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤È¤È¤â¤ËÉñÂæ¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£ÅÔÆâ¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìÀ¾¿Íµ¤¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¹ë²Ú½¸·ë¤Ç¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°
¥²¥Í¥×¥í½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÂçÀ¾¤Ï¡ÖËÍ¤Ï´ØÀ¾¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö´ØÀ¾¤«¤éÅìµþ¤ËÍè¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡Ä¿´ºÙ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£Àîºê¤«¤é¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î´¶ÁÛ¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿ÂçÀ¾¤Ï¡ÖËÍ¤Ïº£Åìµþ¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¼ä¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤Ï·ë¹½ÃçÎÉ¤¤¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¡Ä¡×¤ÈÉñÂæ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÃçÎÉ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¶¦±é¼Ô°ìÆ±¤¬¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£ÂçÀ¾¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤â³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸µÌÚ¤¬ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀá¡¹¤Ë¤¢¤ë¥»¥ê¥Õ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤«¤»¤Ê¤¤ã¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡ÊÉúÀþ¤ò¡Ë²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢ÂçÀ¾¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÃý¤ë¤ó¤ä¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡£¸µÌÚ¤Ï¡ÖÃý¤ë¤À¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¡×¤È¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÂçÀ¾¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤ò¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤¿¡£Ç¯¾å¤Î¡Ä¡×¡Ö¡Ê¸µÌÚ¤Ï¡Ë23ºÐ¡ª¡×¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸µÌÚ¤ÎÇ¯Îð¤ò¥«¥á¥é¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¸µÌÚ¤Ï¡Öº£¤Î²¶¤ÎÇ¯Îð¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ä¹À¥¤Ï¡Ö¾Ð¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¡ª¡Ø¤¢¡¢¤³¤³¾Ð¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤¿¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤³¤Á¤éÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥é¥Õ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¸µÌÚ¤Î¡Ö¡Ê¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡Ë1¿Í¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤â¤ó¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡ªÃ¯¤«¤·¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤Î¾¡¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡ª¾Ð¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Àîºê¤é¤È¤È¤â¤ËSF¸¦µæ²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂç³ØÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤â¸½ºßÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤È¤«¤â¤¿¤Þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï·ë¹½¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¼«¿È¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ÎÂ¿¤¤Ìò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºÇ½é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¤¹¤´¤¤ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Àîºê¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡ª¡×¤ÈÆ±°Õ¡£Àîºê¤é°ìÆ±¤Ï¡¢¹â¶¶¤ÎÏÃ¤Ëð÷¤¤Ä¤Ä¡¢¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¤ÎÂè8²ó¸ø±é¤È¤·¤Æ2001Ç¯8·î¤Î½é±é°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·àÃÄÆâ¤Ç3ÅÙ¾å±é¤µ¤ì¡¢2005Ç¯¤Ë¤ÏËÜ¹¹î¹Ô´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ê±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¾åÅÄ»á¤Î·æºîµº¶Ê¡£¤È¤¢¤ëÂç³Ø¤ÎSF¸¦µæ²ñ¤ÎÉô¼¼¤òÉñÂæ¤ËºòÆü¤Èº£Æü¤ò¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¹ÃËÜ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÀîºê¡£¹ÃËÜ¤ÈÆ±¤¸SF¸¦µæ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸µÌÚ¡¦°ÂÅè¡¦Ä¹À¥¡¦ÂçÀ¾¡¦¹â¶¶¡¢Ì¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¡¦ÅÄÂ¼¤ò°¤Ã£¤¬±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
