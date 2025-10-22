Number_i、NHKで特番放送決定 特別なセットリスト＆質問コーナーも【コメント】
【モデルプレス＝2025/10/22】Number_i（ナンバーアイ）が出演する特別番組「Venue101 Presents Number_i THE LiVE」（NHK総合／23時〜23時30分）が、11月1日に放送される。
【写真】Number_i「人生で1番アウェー」コーチェラ出演時の様子
Venue101は「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す熱量の高いライブを、毎週NHKの101stから届ける音楽番組。今回は、その特番にNumber_iが登場する。
Number_iは2024年1月1日、1stデジタルシングル「GOAT」でデビュー。その後もBON、INZM、GOD_iをはじめとする数々のヒット曲を生み出し、世に衝撃を与え続けてきた。同年12月31日には紅白歌合戦にも初出場を果たした。2025年5月にはアジア最大級のミュージックアワード、MUSICAWARDS JAPAN 2025にてベスト・オブ・リスナーズチョイスを受賞するなど、その人気を不動のものに。そんな彼らが今回のVenue101 Presentsで最新曲から代表曲まで網羅した、特別なセットリストで送るライブ特番を101stで実施。101stにオーディエンスも入り、熱いライブの雰囲気をそのままに届けるほか、ファンからの質問に答えるコーナーも行われる。（modelpress編集部）
この度、Venue101 Presentsに出演させていただきました！最新アルバムからテレビ初披露の楽曲も披露させていただきます。今回はファンの皆さんと一緒に作り上げたステージになっていますので、ライブならではのNumber_iのパフォーマンス、トークをぜひ楽しんでください！
◆「Venue101 Presents Number_i THE LiVE」放送決定
◆Number_i メッセージ
