鈴華ゆう子、ニューアルバム『SAMURAI DIVA』から、表題曲先行配信
10月29日（水）に発売される鈴華ゆう子のソロニューアルバム『SAMURAI DIVA』から、表題曲「SAMURAI DIVA」が先行配信された。ミュージック・ビデオは22日20時にプレミアム公開される。
アルバムオープニングを飾る「SAMURAI DIVA」は、作曲に「ONE PIEACE」や「サクラ大戦」などのアニメ作品を数多く手がけてきた作曲家・田中公平を迎え、ゲスト奏者に雅楽師・東儀秀樹が参加した豪華コラボレーションが実現した楽曲だ。日本の伝統音楽とオーケストラサウンドを融合させ、壮麗で力強い“和の美”を表現した作品となっており、作曲した田中公平は「気品高く 雅で美しい それでいて しなやかな強さがテーマで壮大なスケール感のオーケストラとハードロック 満漢全席のような この1曲で『鈴華歌の全て』」と語っている。
ミュージック・ビデオには、笙（しょう）と篳篥（ひちりき）の演奏で東儀秀樹もゲスト出演しており、和楽器による幽玄な音色と弦楽四重奏によって和と洋が絶妙に交錯する音楽世界が展開されている。鈴華ゆう子は力強さと繊細さを併せ持った剣舞や日本舞踊を披露し、サムライディーヴァの名にふさわしい存在感を放っている。“伝統と革新の融合”を象徴する1曲として、日本の芸術と音楽の魅力を強く発信する意欲作となった。
また、アルバムリリースに合わせて、東京・名古屋・大阪・福岡のタワーレコードで直筆サイン入りパネル展の開催と、鈴華ゆう子の出身地である茨城のCDショップで「いばらき応援施策」も決定となった。対象店舗でニューアルバム『SAMURAI DIVA』を購入すると、展示しているパネルや直筆サイン入りポスターが抽選で当たるキャンペーンとなっている。
＜「SAMURAI DIVA」リリース記念直筆サイン入りパネル展＆抽選プレゼント＞
鈴華ゆう子「SAMURAI DIVA」のリリースを記念して、パネル展（直筆サイン入り）を開催。開催店舗にて対象商品をお買い上げいただいた方には、抽選で展示しているパネルをプレゼント。
■タワーレコード新宿店（東京都）
開催期間：2025年10月28日（火）〜2025年11月10日（月）
■タワーレコード名古屋近鉄パッセ店（愛知県）
開催期間：2025年10月28日（火）〜2025年11月17日（月）
■タワーレコードあべのHoop店（大阪府）
開催期間：2025年10月28日（火）〜2025年11月3日（月）
■タワーレコード福岡パルコ店（福岡）
開催期間：2025年10月28日（火）〜2025年11月3日（月）
※店舗によって開催期間が異なります。
※期間中に設置場所が移動する場合がございます。
※博多エリアのみイベント実施がパネル展開催店舗ではなく「キャナルシティ」での実施となります。
＜「SAMURAI DIVA」リリース記念いばらき応援施策＞
鈴華ゆう子「SAMURAI DIVA」のリリースを記念し、いばらき大使を務める鈴華ゆう子の地元・茨城県にてCDショップ応援施策（直筆サイン入りポスタープレゼント施策）を開催。開催店舗にて対象商品をお買い上げいただいた方には、抽選で本人直筆サイン入りポスターをプレゼント
■コーチャンフォーつくば店
■タワーレコード 水戸オーパ店
■HMVイオンモール水戸内原
開催期間：2025年10月28日（火）〜2025年11月10日（月）予定
※期間中に設置場所が移動する場合がございます。
※プレゼントするポスターは、店頭に掲示している店名入りポスターとは別になります。
「SAMURAI DIVA」
NEW ALBUM『SAMURAI DIVA』
2025年10月29日（水）発売
1.SAMURAI DIVA
2.ケサラバサラ（アニメ「ニンジャラ」エンディングテーマ）
3.Incubation
4.泥棒猫
5.ミトコンドリア
6.Bloody Waltz
7.SHIGIN BEATS-大楠公-
8.うたいびと
9.百年夜行
10.甲賀忍法帖
11.巡り巡る
12.The Battle of the Monkey and the Crab
13.パピヨン
14.月の兎
15.サムライハート（Bonus track・CDのみ収録）
Blu-ray及びDVD
・「鈴華ゆう子Birthday Live2025 -からくり屋敷-」（25年6月7日（土）東京・日本橋三井ホール）ライブ映像
・「鈴華ゆう子Birthday Live2025 -からくり屋敷-」舞台裏
・『ケサラバサラ』Music Video、Dance Video、Music Video メイキング
※Blu-rayとDVDは同内容となります。
通常盤（CDのみ）
\3,500（税込）
COCP-42534
COCP42534「SAMURAI DIVA」
初回限定盤A（CD＋Blu-ray）
\11,000（税込）
COZP-2198〜9
COZP2198-9「SAMURAI DIVA」
初回限定盤B（CD＋DVD）
\9,900（税込）
COZP-2200〜1
COZP2200-1「SAMURAI DIVA」
COKM-45781「ケサラバサラ」
テレビ東京系アニメ「ニンジャラ」エンディングテーマ
＜SUZUHANA YUKO LIVE TOUR 2025 SAMURAI DIVA〜東名阪台ノ陣〜＞
大阪：11月1日（土）TEMPO HARBOR THEATER
名古屋：11月15日（土）インターナショナルレジェンドホール
東京：11月22日（土）日経ホール
台北：12月6日（土）CORNER HOUSE
＜鈴華ゆう子 New Album『SAMURAI DIVA』 発売記念イベント＞
2025年10月28日（火）19：00（集合18：40）
東京都・タワーレコード新宿店店内イベントスペース
（トーク＆ポストカードお渡し会）
2025年10月29日（水）20：00
オンラインイベント「リミスタ」
（トーク＆オンラインサイン会）
2025年11月2日（日）12：00（集合11：40）
大阪府・タワーレコードあべのHoop店店内イベントスペース
（ポストカードお渡し会）
2025年11月2日（日）17：00（集合16：40）
広島県・タワーレコード広島店店内イベントスペース
（ポストカードお渡し会）
2025年11月3日（祝・月）（1）13：00〜／（2）16：00〜
福岡県・キャナルシティ博多 B1F サンプラザステージ
（ミニライブ＆ポストカードお渡し会）
2025年11月16日（日）13：00（集合12：40）
愛知県・タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 屋上イベントスペース
（ポストカードお渡し会）
