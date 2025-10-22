「デカ女」話題のコスプレイヤーにネット騒然 天井に届くスタイル 圧倒的な手足の長さ
コスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり〜ぽっぴん」のメンバー・米倉みゆが22日までにエックスを更新。ソロショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】「デカ女」話題のコスプレイヤー、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
10月12日に東京・後楽園ホールにて開催された『KNOCK OUT.58』でラウンドガールを務めた米倉。「後楽園ホールで、デカ女」とつづり、天井に手を付ける全身ショットを披露。抜群のスタイルはもちろんのこと、眩しい笑顔も印象的だ。ファンからは「圧巻」「脚長くて綺麗だなぁ」などの声が寄せられた。
SNSを中心に人気を博している長身女性、通称“デカ女”。米倉は、昨年6月にエックスで、圧倒的なスタイルが際立つ自身の写真に「身長184.3cmです」とネタで添え（公称は169cm）投稿し大バズり。その後も「安定のデカ女ポーズ」とし天井に手が届きそうなショットや、ラウンドガール姿などを披露、「頭身スゴすぎ」「スタイル抜群」などの反響が集まっていた。
引用：「米倉みゆ」エックス（@0630_miyu_）
