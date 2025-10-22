熊田曜子43歳、ポールダンスで魅せる圧倒的スタイル「美しすぎ」 三姉妹の母
タレントで三姉妹の母・熊田曜子が22日までにインスタグラムを更新。ソロショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】熊田曜子がスタイル抜群！ “水着グラビア”も披露「ラインが美しい」（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回は、ポールダンスの様子を披露。「@yon_em 先生スピニングレッスン マスターしたいイグアナの色んな形と、戻す動き 自分が逆さになって回転してると どっちに足を伸ばせば良いか分からなくなったよ パワーが必要だし汗をかくと出来ないから 3回くらいしか練習出来ない」とつづった。ファンからは「美しすぎ」などの声が寄せられている。
引用：「熊田曜子」インスタグラム（@kumadayoko）
