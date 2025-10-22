日韓混合バンドCROWN HEAD、4ヶ月連続リリースの第二弾は「Cheese / +LOVE」
SNS総40万フォロワーを誇る日韓混合City-POP / ROCKバンドのCROWN HEADが、9月から4ヶ月連続リリースを実施中だ。その第二弾となる4thデジタルシングル「Cheese / +LOVE」が10月22日に配信開始となった。
「Cheese」はライブ定番楽曲で、4ヶ月連続リリース第一弾の3rdデジタルシングル「ブルーシンドローム」に続き、メロディアスな楽曲に仕上がっているとのこと。同楽曲は、10月より放送開始となったレギュラーラジオ番組『CROWN CHAT』のエンディングテーマにも採用されている。
一方の「+LOVE」はこれまでの作品とは一線を画すPOPでハイテンションな楽曲だ。CROWN HEADの新しい一面を感じさせる2曲が揃った意欲作として届けられる。
■4thデジタルシングル「Cheese/＋LOVE」
2025年10月22日(水)発売
配信リンク：https://crownhead.lnk.to/cheesePR
■韓国＜SEJONG BOHEMIAN MUSIC FESTIVAL＞
10月26日(日) 韓国・世宗中央公園
アーリーバードチケット1日券：33,000ウォン
詳細：SEJONG BOHEMIAN MUSIC FESTIVAL サイト
■レギュラーラジオ番組『CROWN CHAT』
放送日時：毎週土曜 19:30〜20:00
放送局：FM yokohama 84.7
https://www.fmyokohama.co.jp/program/crownchat
