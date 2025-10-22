SNS総40万フォロワーを誇る日韓混合City-POP / ROCKバンドのCROWN HEADが、9月から4ヶ月連続リリースを実施中だ。その第二弾となる4thデジタルシングル「Cheese / +LOVE」が10月22日に配信開始となった。

「Cheese」はライブ定番楽曲で、4ヶ月連続リリース第一弾の3rdデジタルシングル「ブルーシンドローム」に続き、メロディアスな楽曲に仕上がっているとのこと。同楽曲は、10月より放送開始となったレギュラーラジオ番組『CROWN CHAT』のエンディングテーマにも採用されている。

一方の「+LOVE」はこれまでの作品とは一線を画すPOPでハイテンションな楽曲だ。CROWN HEADの新しい一面を感じさせる2曲が揃った意欲作として届けられる。

■韓国＜SEJONG BOHEMIAN MUSIC FESTIVAL＞

10月26日(日) 韓国・世宗中央公園

アーリーバードチケット1日券：33,000ウォン

詳細：SEJONG BOHEMIAN MUSIC FESTIVAL サイト

■レギュラーラジオ番組『CROWN CHAT』

放送日時：毎週土曜 19:30〜20:00

放送局：FM yokohama 84.7

https://www.fmyokohama.co.jp/program/crownchat

