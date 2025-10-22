¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤Î¡È½ÀÆ»Ãå¡É¥Ñ¥Õ¥©¤Ë¥ê¥Ê¡¦¥µ¥ï¥ä¥Þ¤¬¶ì¸À¡Ö¾ö¤Î¾å¤Ç·¤¤Ê¤ó¤Æ·ºÌ³½ê¹Ô¤¡×
¡¡¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤¬¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢½ÀÆ»¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£·¤¤òÍú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¾ö¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥ê¥Ê¡¦¥µ¥ï¥ä¥Þ¤¬¡ÖÊ¸²½¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¦¡×¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿½ÀÆ»Ãå¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¼«¿È½é¤Î¥Û¥¹¥È·ó¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥²¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Ï¡¢½ÀÆ»Ãå¤òÈà½÷¤Î¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ë¾æ¤Î°áÁõ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï¹õ¤¤¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡¡¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥µ¥ó¡×¤ò²Î¤¦¸å¤í¤Ç¡¢½ÀÆ»²È¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¹õ¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¾ö¤Î¾å¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±é½Ð¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥ê¥Ê¡¦¥µ¥ï¥ä¥Þ¡£19Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Ë¥Ó¥Ã¥°¤Ê°¦¤ò¡Ä¤À¤±¤É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¡¢Ã¯¤â¤¬Ê¬¤«¤ë·Á¤ÇÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤«¤¤Á¤ó¤È¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¡¢Áê±þ¤·¤¤·É°Õ¤ÈÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¾ö¤Î¾å¤Ç·¤¤òÍú¤¯¤Ê¤ó¤Æ·ºÌ³½ê¹Ô¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥ê¥Ê¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÉã¿Æ¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë°Ü½»¡£Ì¾Ìç¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSAWAYAMA¡Ù¤¬É¾²Á¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±Ñ¹ñÀÒ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÆ±¹ñ¤Î¼çÍ×²»³Ú¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤º¡¢±Ñ¹ñ¥ì¥³¡¼¥É»º¶È¡ÊBPI¡Ë¤¬µ¬Äê¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²»³Ú³èÆ°¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡§¥³¥ó¥»¥¯¥¨¥ó¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤â¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÌö¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤äÊ¸²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
