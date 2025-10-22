有名芸人、実な“全国にたった20人”のレア名字だった さんまも驚き「20分の1やぞ」
明石家さんまが司会を務める『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）が21日に放送。「レア名字vsメジャー名字 あなたの名前得する？損する？」と題したこの日の放送で、有名芸人の名字が“レアすぎる”とクローズアップされた。
【写真】全国にたった20人のレア名字の有名芸人
冒頭でさんまがさっそく「蛍ちゃん、お前20分の1やぞ」と問いかけたのは、元雨上がり決死隊の蛍原徹。蛍原は「57歳生きてきて、僕も親戚以外に会ったことがない」と自身の名字の珍しさについて語り、スタジオの面々を驚かした。
さらに蛍原は「調べたら、北海道と石川県と東京都にいてるっていうんですけど、親戚が北海道にいて、石川県は親父の実家で東京都は僕なんですよ」と、親戚一同で調査結果の分布がまかなえている分かったと明かし、スタジオの面々をさらに驚かせていた。
